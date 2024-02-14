一段好的婚姻，需要兩人共同經營，更是兩個家庭的事。對此，一名女網友H小姐（化名），今天上午在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己是「二婚」，因為她今年娘家辦理喪事，出於禁忌的考量，為此就沒在婆家享用團圓飯。

不料，丈夫與前妻所生的小孩向她透露，前妻除夕那天不僅到婆家賭博，甚至將年菜外帶回家，不禁令她感慨，「自己終究不過是外人」、「我永遠是外人！」

貼文曝光後，網友紛紛表示：「結婚是為了幸福，離婚為了更幸福」、「老公問題最大」、「再送一位前妻給婆家」、「這位前妻也太離譜了，要是我真的也無法接受」、「不錯，奉行一夫多妻制」。

此外，也有網友揪出疑點，「最後兩句話讓我覺得妳也不是什麼好人！物以類聚！」、「你是小三轉正嗎？如果不是，要問老公問清楚，要他給個交代及補償；如果是....你也沒什麼好怨言的，玩就算了，那種渣男你也嫁？傻了嗎？會背叛他前妻！那背叛你也不稀奇！」