告五人與歌迷甜蜜相約3：16一起回家看演唱會。（相信音樂提供）

告五人《宇宙超有趣》場地票價圖。（相信音樂提供）

超人氣樂團告五人甫公布《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會宜蘭家場在3月16日於宜蘭運動公園體育場舉辦，不少哈瓜已蓄勢待發準備搶票！今（14日）情人節，同時也是初五開工日，告五人感謝家鄉宜蘭好山好水養育好音樂，首創演唱會「縣民優先購」，開賣當天11：00身分證字號G開頭宜蘭縣民優先購票，12：00全面開賣，哈瓜們狂喊「好想搬去宜蘭住！」

告五人今也公布與日本塗鴉鬼才藝術家Lady Aiko跨界合作演唱會主視覺，拍攝現場將Lady Aiko塗鴉創作放大3公尺高，告五人表示：「沒想到塗鴉的巨型尺寸會有這麼大的張力，是宇宙各種訊號的感覺，很符合宇宙超有趣的意象跟主題。」雲安看到Lady Aiko繪製的告五豬，也感覺非常榮幸，倆人的告五豬融合在一起，成為宇宙有趣的一環。

告五人私下經常逛展，去年8月在上海《宇宙的有趣》演唱會後的空檔，到BTS超大型街頭藝術展與Lady Aiko的藝術創作初相遇，「當時就對她的作品印象深刻，Lady Aiko的標誌藝術作品粉紅色兔子就坐落在展場的中心，令人驚艷也感到好奇，在她的作品前駐足好長一段時間，很喜歡她的風格以及繽紛的色彩，這次得知可以一起『超有趣』的合作，感到很不可思議。」

Lady Aiko被問到創作靈感，透露她最喜歡的歌曲是〈給你一瓶魔法藥水〉，還現場哼起一小段旋律，表示：「這首歌的旋律一直佔據在我腦子裡循環，我一直想著這首歌，跟你們的歌聲，從歌曲中感受浪漫的、愛的、討厭的等等的情緒。」她也透露跟告五人的隔空相遇，很像一場「相親（Blind date）」，在過去兩個月只見過照片、聽過歌聲，直到拍攝當天才終於見到面，把一切都連接起來，是很特別的一次合作。告五人也笑說：「雖然此前沒見過面，或許語言上交流有點困難，但當作品一出現，覺得原來我們這麼靠近。」也笑說是「愛人不再錯過」！

告五人也為了這次與Lady Aiko的初相見送上《宇宙超有趣》演唱會限量週邊托特包，也精心準備了台北知名伴手禮鳳梨酥，以及非常多在地美食清單，桌菜、咖啡廳等，希望美食能讓Lady Aiko感到溫暖。告五人《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會宜蘭家場在3月16日於宜蘭運動公園體育場舉辦，2月18日（日）11：00宜蘭縣民優先購票，12：00於拓元售票系統全面開賣，也公布演唱會票價自好不容易搖滾特區3800元、愛人坐過搖滾區3300元，以及披星戴月漫遊區、帶你飛看台區，還有「告訴五個人『五人套票』9250元」。