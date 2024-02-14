副市長蘇俊賓結合過年走春參香行程，前往幾個工區視察慰勞及施工廠商安全維護措施是否落實。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

副市長蘇俊賓結合過年走春參香行程，前往幾個工區視察慰勞及施工廠商安全維護措施是否落實。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

副市長蘇俊賓結合過年走春參香行程，前往幾個工區視察慰勞及施工廠商安全維護措施是否落實。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市民常常在馬路上看到有施工圍籬圍設的工區，這是桃市府為了提升下水道及軌道建設的相關工程，是城市發展重要的基礎建設。為確保春節期間未完工的保留工區安全，市長張善政在年前即要求相關局處要加強各項安全防護措施，也要派員加強巡查確保無虞，達成「零意外」。

副市長蘇俊賓結合過年走春參香行程，前往幾個工區視察慰勞及施工廠商安全維護措施是否落實，他今日在臉書貼文表示，張善政年前即要求春節期間進行中的各項工程要確保零意外，對於交通的影響，也要降到最低，各項重要工程同步進行的桃園，要兼顧交通順暢和用路安全一直是重要課題。連假期間，相關局處更是要上緊發條。

蘇俊賓也提到，水務局在過年前已積極協調施工團隊，春節連假前調整施工順序，能夠趕工撤收的工區都盡量先完成；捷工局也限縮施工範圍儘可能降低各項工程對於交通的影響。

即便如此，在今年春節期間，水務局在中壢、八德、楊梅仍有7處保留工區；捷工局在八德、桃園及蘆竹及大園區也還有22個保留工區，要達到任務，一定要將圍籬、警戒告示及各項安全維護措施做好做足，並加強自主巡查，以多層次確保「零意外」發生。

蘇俊賓最後也感謝過年期間辛苦留守的廠商及同仁，尤其他這段期間在走春廟宇參香的行程中也造訪了幾處工地，一方面確認各項防護工作是否落實，另外一方面也感謝市府同仁和施工廠商的辛勞。他表示，連假到了最後一天目前各單位都有做到市長的交代，後續請大家繼續努力。