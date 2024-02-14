過年期間大魚大肉，導致年後許多人都有腸胃不適的症狀。對此，營養師王證瑋分享5款飲品，包括薄荷茶、洋甘菊茶、蘋果醋、檸檬水及茴香茶，適量飲用都有助於舒緩消化不良所造成的腸胃不適，甚至還對身體產生正面影響。另外，飯後可食用奇異果、木瓜及火龍果，能有效消除脹氣。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，消化不良其實是由胃食道逆流、腹部脹氣、腸胃痙攣等症狀所反映出的問題，原因相當多元，包括甜食、辛辣、油膩食物攝取過多；長期飲酒；壓力過大；胃酸分泌過多；服用藥物等，都可能是致病關鍵。

除了利用飲食控制避免腸胃刺激、調整生活習慣外，王證瑋說，不妨在餐食中搭配以下5款飲品，可舒緩消化不良所造成的腸胃不適，更能添加不一樣的生活風趣：

1、薄荷茶：薄荷不僅有助口氣芳香，適量攝取還能減緩腸胃痙攣，但若本身為容易胃食道逆流者，不宜大量飲用。

2、洋甘菊茶：洋甘菊常用於穩定神經、幫助睡眠，事實上其也有降低發炎、減少胃酸的作用，可以改善胃部消化不易問題。

3、蘋果醋：含醋酸、檸檬酸、蘋果酸、果膠和酵素，有助於分解和消化胃中食物，還能中和胃酸，建議5cc蘋果醋加240cc水飲用。

4、檸檬水：雖然檸檬汁的酸性很強，但少量與水混合，會在消化時產生鹼化作用，可幫助中和胃酸。

5、茴香茶：茴香中的主要植化素順蒽酚和茴香酮，可舒緩胃部痙攣、腹脹等不適問題。將茴香籽壓碎後以熱水泡製30分鐘後飲用即可。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘先前提到，很多天然食物都有消除脹氣的功能，像是水果方面，他就特別推薦奇異果、木瓜及火龍果，尤其前2者含有酵素能幫助消化，且皆富含纖維質使排便順暢，空氣就不會一直累積在肚子裡，即使打成汁飲用也可行。