桃園大溪警方協助76歲中風老翁返家。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢分局中福派出所近日接獲民眾報案，說在新生路與環北路口有老翁疑身體不適坐在路邊，看起來十分無助，盼警方前來協助，中福派出所獲報後立即派遣巡邏警員趕往現場。另外昨日1名家住大溪的76歲張姓老翁，獨自走在車水馬龍的大鶯、瑞安路口，員警見老翁步履蹣跚立即前往攙扶，經了解後該老翁為獨居老人且行動不便，為避免發生意外員警護送該名老翁返家。

中壢警方趕到現場後，發現一名老先生獨自虛弱的坐在路邊，眼神空洞，立即上前關心並通知消防隊救護員到場協助，好在他身體沒有異狀。

經了解，這名79歲莊姓老翁，早上本來想外出散步，沒想到卻迷失方向，忘了回家的路。員警先是安撫其不安的情緒，考量到當時氣溫驟降，深怕他身體不適，便將他攙扶上巡邏車休息，在詢問年籍資料時，發現他說話遲緩、語無倫次，途中還說「我怎麼在警車上？」研判為失智症狀，好在他有攜帶身份證件在身上，才能透過警政系統查知他住家地址，並和家屬取得聯繫。考量到老翁年邁且身體虛弱，為避免途中發生意外，員警更親自護送他返家。

其兒子向警方表示，父親年事已高且本身患有些微失智症狀，平日鮮少出門，但今天不曉得為何獨自外出，正心急如焚找尋、詢問周遭鄰居是否看到父親身影時，就見到警方將他載返家，這才卸下心中不安的石頭，頻頻向警方道謝，表示還好有人民保母的幫助，父親才能平安回家團圓。

中壢分局表示，「社區警政再出發」其中一項執行重點，就是主動關懷社區、深耕警民互信，未來將持續積極訪查，強化為民服務，也呼籲民眾可協助家中易走失的成員身上配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，或至社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警察分局辦理。

此外，大溪警方表示，該名老翁為獨居老人前往大溪崎頂市場採買後走路返家，老翁有中風情形手持拐杖又提重物步伐搖晃不穩，員警過年期間執行交通疏導勤務，見老翁獨自走在馬路立即趨前關心了解，員警擔心老翁有發生危險之虞，後續護送老翁返家，老翁再三感謝員警為民服務精神。

大溪警方呼籲，家中有長者要多加關心及注意其動態，或是申請預防走失手鍊，若不幸走失，只要發現較能順利找到家人，讓其順利返家。