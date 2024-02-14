國防部共支援3架軍機協助疏運滯留人潮。（于家麒攝）

大年初五，長達7天的年假也邁入尾聲，雖昨（13）日已有大批民眾提早收假搶先搭機返台，各航空公司也滿載運能飛了54航班加上2架軍機支援輸運，共搭載了5874位民眾順利返回工作崗位，今（14）日一早金門尚義機場仍湧入爆滿旅客準備搭機，候補民眾更一度超過400人，為此，立委陳玉珍與縣府團隊緊急協調國防部與航空公司協助啟動疏運計畫，共支援3架軍機與1架民航機協助疏運滯留人潮。

立委陳玉珍表示，今早10點左右經金門航空站清查，現場登記候補人數已達400位，其中以金門飛往台北航線有275位為最多，經協調國防部，確定先啟動2架軍機支援疏運，並於下午2點多接續載運共140名民眾飛回台北；另於午間12點30分聯合候補櫃檯現場再次清查人數，金門往台北候補人數剩下58位，仍確定申請第3架次的軍機支援疏運，並已於15：00進行叫號登記、預計17：00以後起飛回台，盡力讓鄉親都能順利返回工作崗位。

金門縣政府也卯足全力協助協調航空公司協助疏運返台人潮，縣長陳福海也於上午10點多再次親赴尚義機場關心鄉親搭機與候補情況；但在航班運能滿載的情況下目前僅能「擠」出一班下午4點50分立榮由金門飛往台北的加班機。

縣府表示，這兩天是返台疏運的高峰期，縣長陳福海昨日已事先要求爭取，今天的加班機作業要提早到上午先處理以免讓鄉親在場久候；後續仍會派員在場隨時掌握春節疏運與候補情形，視狀況協請航空公司支援疏運。