住在桃園楊梅的鄭姓婦人13日到龍岡走春吃美食，豈料轎車爆胎，平鎮警方熱心協助更換備胎。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

住在桃園市楊梅區的鄭姓婦人，13日初三走春，特地帶著遠道而來的友人前往平鎮區忠貞市場淺嚐異國料理及特色美食，等到要離開取車時，發現車輛右前輪竟莫名損壞，但又急著要載友人前往高鐵站搭車，年節期間的維修廠又未營業，正當不知所措時，恰巧巡邏員警經過，立即伸出援手，才讓她們得以順利脫困。

平鎮警分局龍岡派出所長簡建忠表示，龍岡地區有著豐富的滇緬文化及特色美食，家住楊梅的鄭姓婦人，特別趁著年節期間，帶著遠道而來的友人到此參觀不同的人文風景，但沒想到要準備離開去搭乘高鐵時，車輛輪胎竟莫名損壞，導致車輛無法動彈，楊婦與友人雖自行嘗試更換備胎，但2人費了九牛二虎之力，卻仍無法順利排除故障。

因春節期間各汽車維修廠均無營業，楊婦求助無門，眼看友人搭車時間在即，急得有如熱鍋上的螞蟻，慌得不知所措，恰巧擔服年節交通疏導勤務的副所長曾金淇及警員梁學聖經過發現，立即停下車輛上前關心，了解原由後，也義不容辭的幫她們更換備胎，解決燃眉之急，最後也讓友人順利搭上高鐵。

對於員警積極熱心的協助，楊婦感到十分感激，警方也表示，警察工作除了維護治安及交通外，執勤過程如有遇到民眾請求協助，就算不是警察權責職掌之業務，也會秉持視民如親之精神，給予以關懷及協助。