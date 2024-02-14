晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣直播主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨「凱博園區」，過程中疑似被發現後遭毒打，接著便聯繫不上，他昨（13日）開直播透露已逃出，不過卻被揪出諸多疑點，遭質疑是自導自演，網紅好友阿鬧得知後開直播發聲，難過到流下男兒淚表示：「沒有人會拿自己的生命開玩笑」。

網紅阿鬧在影片開頭難過到不停哽咽，還一度說不出話來，他表示這種事情誰都不願發生，身為好友的心情比任何人都複雜，接著透露已經聯繫相關人士確認他確切位置，設法帶回去飯店，而從「晚安小雞」下播之後，雙方也一直保持聯繫，希望所有人不要擔心﹕「一切都平安，已經沒事了」，如果有後續一定會告知對方。

阿鬧表示有去警局備案，但不曉得為何媒體會先大肆報導，對於被質疑為何一整晚都沒接電話？他不滿表示﹕「打給我的人有辦法處理事情嗎」，更強調處理這些事情，不僅整晚都沒睡，還打了上百通電話給能聯繫的人，對於「晚安小雞」被質疑從頭到尾都是「自導自演」，他則駁斥﹕「沒有人會想拿自己的命開玩笑」，對於外界種種疑點，他強調必須等兩人碰面會再做確認。

阿鬧表示現在有許多不肖人士開帳號，冒充「晚安小雞」及團隊所有人藉機騙錢，他表示已經有受害者出現，公開呼籲所有人不要上當，對此，網友紛紛留言打氣：「希望這件事情快結束、重點是小雞平安回台灣」、「儘快回到台灣，才算真正的安全」。