台北大巨蛋去年落成，今年各隊紛紛搶「攻蛋」，統一獅新球季60場主場還是以台南為大本營，另外也會安排花蓮、嘉義及台北大巨蛋，其中大巨蛋預計會在下半季。

領隊蘇泰安表示，今年台南主場會安排超過40場，這幾年獅隊到花蓮出賽戰績不俗，儼然成為「第二個主場」，今年花蓮有機會增加場次，希望有10場，另外嘉義反應也不錯也會安排。

至於外界最關注的台北大巨蛋部分，蘇泰安確定會安排，但場次還在確認中，「我們有提出，但還沒給回覆，有的話也會是在下半季。」

而先前大巨蛋公布場租及相關收費標準，棒球賽最低場租為52.5萬，水電等其他相關費用另計，蘇泰安認為，場租可以接受，考量週邊收入加總邊際成本，安排大巨蛋值得一試。

今年獅隊首次將春訓安排在亞太棒球中心，使用成棒副球場及室內場地，讓球員有更大空間進行訓練，目前收到的成效、回饋都不錯，至於獅隊何時要進駐亞太棒球場，蘇泰安表示，目前主球場都還在興建中，他有時間有會去關心進度。