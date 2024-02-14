晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

今天柬埔寨當局對外表示，網紅「晚安小雞」已經被警方拘留，警方根據當地法律控訴他誹謗。有關單位並確認，「晚安小雞」並未如自己在直播中所述遭到毆打或搶劫，一切都是自導自演，柬埔寨當局準備對晚安小雞提出誹謗告訴。

「晚安小雞」12日晚間直播自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，畫面中的他遭到暴打；「晚安小雞」昨天（13日）還稱，遭人搶走身上美元。截至目前，「晚安小雞」已24小時沒有再發布新的直播影片。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）於當地時間13日下午4時30分左右在個人臉書（Facebook）上公布4張「晚安小雞」的照片，內容提及，「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝。」而很多網友在底下留言表示：「這個建議直接埋了」、「直接讓他說晚安，感謝」、「社會亂象，千萬別讓他跑了，務必要重罰」、「我在柬埔寨！台灣有這樣的瘋狂事情。我代表台灣人向大家道歉。」、「希望很快找到這個男人,因為他的視頻製作真的影響了我們的國家」。

今天傳出最新消息，晚安小雞在柬埔寨被當地警方拘留。刑事局也接獲消息指出，晚安小雞今日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息。