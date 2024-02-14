農曆年假接近尾聲，民間企業紛紛選自良辰吉時開工，不免俗燃放鞭炮、凝聚財氣，台中市消防局提醒，部分民眾遵循傳統，會將炮屑掃進屋內，但尚未完全熄滅的灰燼引燃火災的案例層出不窮，呼籲民眾特別留意，須以安全方式使用鞭炮，若違反規定，最重可處15萬元罰款。

台中市消防局表示，依據「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，必要燃放爆竹時，應遵守不串接不堆疊、人離火熄、空曠處燃放等安全要點，未滿12歲兒童施放爆竹煙火，須由父母、監護人或實際照顧的大人陪同。

另外施放一般爆竹煙火，應購買附加認可標示的合格產品，並依照產品包裝標示使用說明施放，施放時也須適當空曠地，遠離人群聚集處、房屋、易燃物，施放不可使用打火機，及升空、飛行類應先固定且對天空垂直發射。

消防局呼籲，民眾開工若燃放鞭炮，務必以安全方式正確使用，若違反相關規定，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，如不幸造成人員或財物損傷，更將觸犯刑罰公共危險罪，民眾務必留意。