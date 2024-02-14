張清芳過年期間參與教會點燈活動。（環球音樂提供）

張清芳去年6月在小巨蛋舉辦「TimeLESS」演唱會，親任演唱會藝術總監的她，首開全方位四面台回饋觀眾，耗資千萬打造360度環繞花瓣升降移動舞台，大主題視聽響宴、49位樂手演繹全新編曲、16位舞者復刻70年代排舞，延續著好評與感動，今（14日）情人節宣布推出「TimeLESS」演唱會Live永恆藍光版，好消息傳出令不少歌迷相當興奮。

「TimeLESS」演唱會Live永恆藍光版15日將搶先上線花絮影片，大家不僅能一窺天后排練準備的過程，還有許多不為人知的演唱會幕後直擊，以及她與大兒子Nathan可愛溫馨的互動，張清芳說：「在我的記憶當中，兩個孩子從來沒有看過我完整的演出，所以我想讓大兒子在離開台灣之前，能夠參與我的演唱會，和我一起站在舞台上、一起創造這美好的瞬間，這將是我人生中，最真實、最珍貴的時刻，我要將這個畫面永遠留存在我的腦海裡。」

張清芳將於下月2月移師高雄巨蛋開唱，她日前向團隊請了幾天假，陪開學的大兒子到美國，還一起去看瑪丹娜演唱會，「讓我最有感的地方是歌迷用心的cos裝扮，用這麼可愛的方式舉動來聽演唱會，讓我覺得最棒的就是觀眾歌迷們了」；演唱會結束後，兒子牽著她的手離開現場，讓她有感整路疏散動線非常順暢，是一次很棒的體驗。

年期間張清芳除了和親友團聚，也參與教會的點燈活動與好友的受洗儀式，讓她身心備感富足，滿滿正能量迎向新的一年。張清芳認為自己很幸運，能夠有這樣的聲音，唱歌給大家聽，感性表示：「當我站在舞台上唱歌的時候，不僅是傳達音樂，更是與你有心靈的共鳴，這份共鳴，不僅是安慰到你，更撫慰了我自己。」