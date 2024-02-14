晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

台灣網紅「晚安小雞」過年期間至柬埔寨開直播，稱人在西港的電信詐騙「凱博園區」，並遭到追趕與毆打，還被搶劫美金。13日下午他開直播說逃出來，迄今未再有直播消息。據了解，他已經在柬埔寨被當地警方拘留，原因是涉嫌「散布不實訊息」。

我刑事局今天下午對此表示，後續尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。警方透露，依先前類似案例，柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」來偵辦及移送。

晚安小雞在柬埔寨直播控訴在詐騙園區遭毆打、搶劫，昨天引起台灣許多網友質疑，根據直播影片中的蛛絲馬跡，懷疑他造假、自導自演。此事甚至驚動柬埔寨西港省長，在其臉書發文協尋晚安小雞，我國網友紛紛在貼文留言。

今天傳出最新消息，晚安小雞在柬埔寨被當地警方拘留。我方刑事局也接獲消息指出，晚安小雞今日上午被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息。