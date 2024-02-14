「2024北港燈會-龍耀雲騰」本月6日正式啟燈，14日雲林縣政府結合情人節，在北港鎮水道頭燈區推出情人節造雪活動，入夜後於「火樹銀花」燈組前打造夢幻泡泡雪景，浪漫氛圍有如電影場景，情侶們只要在燈組前合影，即可兌換情人節限量玫瑰花，吸引許多情侶造訪。

雲林縣長張麗善表示，今年北港燈節活動除適逢新春年節，2月14日情人節更為這次連假畫下完美句點，縣文觀處透過創意發想，希望藉由一盞燈、一場雪來開啟天下有情人的愛情詩篇。「如果你沒趕上今年東京第一場雪，北港燈會將獻給你南台灣最浪漫一場雪」。

張麗善說，今年北港水道頭燈區「火樹銀花」燈組結合夢幻泡泡雪景，入夜後燈光照著飄浮空中的泡泡，非常浪漫，情侶們手牽手漫步其間，享受專屬的甜蜜時刻，14日活動共有4場次造雪時段（18：30、19：30、20：30、21：30），吸引許多情侶提前到場等候，感受電影明星般的情人節。

縣文化觀光處處長陳璧君說，今年北港燈會也配合夢幻美景舉辦情人節拍照打卡活動，情侶只要在指定燈組前合影，就可到服務處兌換情人節限量浪漫玫瑰花，共有白、艷紅、紫、香檳4種顏色，代表不同的愛情花語，透過4色玫瑰的意涵，讓情侶們度過一個甜蜜情人節。

陳璧君指出，情人節當天除現場活動外，還跨足線上行銷，只要在慢遊雲林粉絲專頁抽獎活動中貼文按讚，留言分享心情，就有機會抽中最大獎「北港朝聖飯店」住宿券1張。

陳璧君提到，為延續情人節熱度，2月24元宵節當天，北港燈會與朝天宮合作舉辦龍耀雲騰慶元宵晚會，首次移師到顏思齊紀念碑圓環，精彩表演與豐富獎品，大家千萬不要錯過，記得相約親朋好友赴北港歡慶元宵。