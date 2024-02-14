大陸女星鍾楚曦近年演出多部知名電視劇走紅，是流量代表之一，去年傳出和男星侯雯元假戲真做，但雙方始終沒回應，今（14日）是西洋情人節，她曬出和男方的合照，被視為是官宣戀情。

鍾楚曦和侯雯元在戲劇《如果奔跑是我的人生》組成螢幕CP，戲外也疑似擦出愛火，去年9月被狗仔拍到在動物園牽手摟腰約會，之後還被發現一同上健身房，不過雙方始終未做出回應，近日兩人被目擊現身機場前往泰國，被外界猜測是要公開戀情。

2月14日西洋情人節這天，兩人在IG上傳健身房合照，又在微博PO出多張放閃照，官宣戀情，讓CP粉都興奮直呼「太幸福了啊，好般配的一對」、「真情侶就是甜」、「男帥女美真沒得說」、「我的CP成真了」。

鍾楚曦曾和李現、陳偉霆傳過緋聞，之前拍攝陸劇《最遙遠的距離》時，也疑似和張雲龍假戲真做，不過在新劇播出時，就爆出分手消息，之後和侯雯元緋聞曝光，她更被質疑劈腿，還被酸民嗆「聽說妳出軌了？」讓她霸氣直回「聽說？那你聽說過造謠犯法嗎？」