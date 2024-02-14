立法院即將在20日開議，有報導指出，為保護立法院長韓國瑜，國民黨已點名黨內體格壯碩的立委擔任韓的「左右護法」。對此，前立委郭正亮指出，真正懂武功的，是國民黨立委顏寬恒，並分享了與顏的交手經驗。

根據《華視新聞》報導，為了守護韓國瑜，國民黨已進行過沙盤推演，若未來立法院發生衝突，將由海龍蛙兵出身、身材高大壯碩的立委游顥，以及檢察官出身的立委吳宗憲擔任他的「左右護法」。

「真正懂武功的是顏寬恒」，郭正亮今（14）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》提到，他在立委任內曾與顏交手過，當時國會發生衝突，他試圖要將顏拉開，結果發現拉不動顏，「真的有練過」。

另外，節目同台來賓、曾任顏寬恒競選發言人的媒體人張禹宣認為，若發生類似的國會衝突，其實對韓國瑜而言不是好事，因這說明他的調和鼎鼐失衡，在張看來，最好的情況就是在朝野一團和氣情況下，被韓順利的磋商完成，不要再看到以前的丟豬肝、砸椅子、鎖門的不好看情況。