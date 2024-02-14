台股春節休市期間，台積電ADR飆漲四天、熄火三天，累計漲幅約10%，與此同時，摩根士丹利（大摩）調升台積電目標價至758元，明（15）日台積電補漲可期，專家預估至少會有「半支停板」，但也提醒，若今晚美股費半指數與台積電ADR續跌，台股金龍年紅盤日漲幅恐會打折扣，若開很高別急著追。

在台股5日封關之後，美股持續大漲，一度創下新高，但因美國最新通膨數據高於預期，美債殖利率飆升，澆熄市場更快降息預期，拖累周二（13日）美股四大指數重挫，其中道瓊指數下跌逾500點，費城半導體指數大跌2% 。

13日台積電ADR也續挫2.23%，收在127.55美元，相當台股台積電每股為799.94元，相較台北交易5日封關價646元，溢價仍有23.8%。在台股休市期間，截至13日，台積電ADR的七個交易日大漲約10.1%。

而大摩近日以台積電是AI半導體長遠大贏家為由，將其目標價由698元調升到758元，評級為「增持」。

《yahoo！股市》報導，華南投顧董事長儲祥生表示，台股休市這段期間，美股科技股和台積電ADR漲勢強，看起來台積電明天至少會漲半支停板，但如果美股今晚再跌，漲幅也會打折扣，不過外資買超機會仍大，光台積電就需要大幅回補。

儲祥生認為，台股金龍年開紅盤，指數有機會挑戰歷史高點18619點，台積電也有望重返688元史上天價，開盤當天未必能達陣，但難度也不高，不過他提醒，若台股開很高別急著追，小心近期美股漲多回檔修正的壓力。