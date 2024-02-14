春節連假進入尾聲，高鐵台中站14日午後湧入收假人車潮，現場旅客人來人往、候車座位幾乎坐滿，且人潮逐漸變多，不過疏運尚順利。（潘虹恩攝）

春節連假進入尾聲，高鐵台中站14日午後湧入收假人車潮，站內旅客人來人往、候車座位幾乎坐滿，站外也湧現載、送客車潮，不過尚順利。（潘虹恩攝）

春節連假進入尾聲，高鐵台中站14日午後湧入收假人車潮，現場旅客人來人往、候車座位幾乎坐滿，不過尚順利，自由票購票也未出現過長排隊人龍，台灣高鐵公司表示，今日北上班次中長程區間座位有限，南下班次均尚有座位，並歡迎旅客多利用自由座車廂。

去年中秋連假，收假人潮擠爆高鐵台中站，自由座排隊人潮從站內排到站外，相當驚人。今天是春節7天連假最後1天，各地返鄉、出遊旅客收假，國道湧現北返車潮，高鐵台中站午後也湧入人、車潮，現場旅客人來人往、候車座位幾乎坐滿，且人潮逐漸變多。不過現場狀況尚順利，自由座購票也未出現過長排隊人龍，

台灣高鐵公司表示，高鐵台中站疏運一切正常，旅客乘車秩序良好，今天北上班次中長程區間座位有限，南下班次均尚有座位；今天自上午8至20時，上述時段的整點04分行駛台中至南港之北上區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車），歡迎旅客多加利用。

不僅站內湧入人潮，站外車輛也增加，警方出動員警協助交通疏導。台中市警察局烏日分局說明，目前車潮順暢，高鐵台中站區實施接送客分流措施，其中站區2樓為送客專用，送親友到車站搭車的車輛，一律在站區一路2樓下客專用區臨停；站區一路1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛長時間臨停等候旅客，提前抵達高鐵站區的車輛可「免費30分鐘」暫停高鐵特約停車場（嘟嘟房），切勿在周邊道路違規臨停。

烏日警分局也提醒，高鐵台中站1、2樓接送旅客區域均設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI攝影機，全天候自動偵測違規停車、上下客，以及攬客等違規，進行智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發。另外，在高鐵台中站1樓計程車排班區域，增設攝影機進行全時錄影取締違法，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車、攬客並配合遵守車輛分流規定，以保障用路人權益。