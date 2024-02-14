過年連假遇到好天氣，很多民眾紛紛到台灣各地景點走走曬曬太陽，而南投紫南宮更是人潮壅擠，大家都趁過年期間到此來換錢母，借發財金，沒想到在人潮壅擠的地方，有民眾發現一名男子在紫南宮的竹藤金元寶挖錢，用手機錄下此行為，男子奮力挖呀挖，挖出紙鈔後就收進鐵盒子內，而這名挖錢的男子目前還不清楚是否是工作人員，紫南宮人員得知消息也給出回應。

民眾將這誇張的行為用手機錄下，PO在網路《爆料公社》，影片中可以看到一名頭戴鴨舌帽的男子，不斷轉動紫南宮前面竹籐金元寶，找到縫隙就用手指挖呀挖，旁邊還有一名小孩也在用手指揮，而2段影片的最後，看到男子挖出紙鈔放進一個鐵盒中。

而網友看到影片紛紛留言表示：「神明前好大膽」、「這樣搞，神明會保祐發財嗎」、「他在幹嘛」、「手賤？！」、「會不會是廟方志工」、「小心手指卡住」。

竹山紫南宮主委莊秋安表示，戲台前的竹編金元寶，並不是功德箱，卻時常有民眾發心投遞香油錢，造成轉動的圓球卡住，因此順應信眾心意也設置功德金投遞口，這筆功德款是信眾的善心，所以廟方主要用於做善事，作為弱勢學童的奬助金等公益，相信該名信眾也是基於熱心，應該是把卡住的錢取出，再投遞進金元寶裡。