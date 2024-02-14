桃園市36歲溫姓男子，日前在觀音區竊取兩面自小客車車牌，近日被警方逮到，竟在車內搜出多種毒品。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名36歲溫姓男子，日前在觀音區竊取兩面自小客車車牌，大園警方受理失主報案後，調閱該車牌的行車軌跡，於11日下午發現該車牌在中壢區松信路出沒，隨即派員前往埋伏，當場查獲溫姓通緝犯，並在其駕駛的贓車上搜出毒品及吸食器，全案依法移送偵辦。

大園分局表示，新坡派出所9日接獲民眾報案，稱其自小客車兩面車牌遭竊，警方獲報後調閱行車軌跡，於11日下午發現該車牌出現在中壢區松信路上，立即派員前往埋伏，待時機成熟後上前攔查，將車內的男子壓制逮捕。

經查該名溫姓男子所駕駛的自小客車，亦為遭到侵占的車輛，警方並於車內搜出海洛因、安非他命、k他命、一粒眠等毒品及吸食器，警詢後依竊盜、侵占、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另溫男亦因涉嫌妨害自由、竊盜、侵占等案件，分別遭到新竹地檢署、桃園地檢署、桃園地方法院等單位發布通緝，警詢後一併解送歸案。

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