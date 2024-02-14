路透社13日引述3名俄羅斯消息人士指出，俄羅斯總統普丁曾提議和烏克蘭停火，不過遭到美國拒絕，普丁提出的停火條件包含在現階段的邊界上凍結衝突，並且不願放棄俄羅斯已經控制的烏克蘭領土。消息人士透露，克宮認為，和美國就停火問題進一步接觸已經沒有意義，因此俄烏戰爭將持續下去。

2023年底就傳出，普丁暗示與烏克蘭停戰。

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿2年，3名俄羅斯消息人士透露，2023年普丁曾透過包括中東阿拉伯夥伴等中間人，公開及私下向華府傳遞訊息，指出他已經考慮在烏克蘭停火。

普丁的提議包括2條件，其一是在目前的邊界上凍結衝突，其二是他不願放棄任何俄羅斯已經控制的烏克蘭領土。報導指出，這些條件在部分克宮人士看來是邁向和平的最佳途徑。

一名了解2023年底及2024年討論的高階俄國消息人士表示：「與美國人的接觸毫無結果。」

第2名消息人士透露，美國透過中間人向俄羅斯表示，華府不會在烏克蘭沒有參與的情況下討論停火，因此雙方的接觸以失敗告終。

第3名消息人士說華府不願對烏克蘭施壓。

針對報導，克宮、白宮、美國國務院及中央情報局都拒絕回應。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾表示，他永遠不會接受俄羅斯控制烏克蘭領土，並且禁止與俄羅斯有任何接觸。

一名匿名美國官員表示，華府並未透過任何秘密管道與俄羅斯討論，一直以來美國也未在烏克蘭背後行事。

該名美國官員說，俄羅斯人之間似乎存在著政府以外的非官方「第二軌」對話，不過美國並未參與其中。

美國官員也評論，媒體報導的普丁提議，與過去對烏克蘭提出的要求一樣，他認為，由於美國持續拒絕接受，莫斯科似乎對此感到沮喪。

3名俄羅斯消息人士透露，中間人於2023年底在土耳其會面。

第4名外交消息人士透露，在俄羅斯倡議下，俄羅斯及美國曾透過中間人進行非官方接觸，但最終似乎沒有結果。不過該名美國官員表示，他對此並不知情。

3名俄羅斯消息人士說，普丁的意願被傳遞到華府後，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、中情局局長勃恩斯（William Burns）及國務卿布林肯（Antony Blinken）為此會晤，當時的結論是，蘇利文將在與普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）對話後確認下一步。

不過當華府1月來電時，蘇利文告訴鄂夏柯夫，華府願意談論美俄兩國關係的其他層面，但不會在沒有烏克蘭參與的情況下討論停火。

匿名美國官員拒絕透露俄方聲稱的蘇利文通話的任何細節。

其中一名俄羅斯消息人士對華府堅持不會推動烏克蘭談判感到沮喪，另一名俄國消息人士說，美國似乎不相信普丁是真誠的，「美國人不相信普丁真心想要停火，但他確實是，他已經準備好談判。但同樣的，普丁也已準備好繼續作戰，戰事持續多久，俄羅斯就能打多久」。

消息人士說，克宮最終認為，和美國就停火進一步接觸已經沒有意義，因此戰爭將繼續下去。