高雄愛河灣展出黃色小鴨，吸引逾550萬人朝聖，今天適逢大年初五的情人節，高市府舉辦「小鴨出遊趣」活動，下午小鴨遊港後回到高雄流行音樂中心與原音浪塔前的另1隻小鴨會合Kiss，創下「黃色小鴨動態展演」全球首例，全程快閃不到10分鐘，吸引萬人朝聖爭相與小鴨合影，搞笑拍下嘟嘴、啾咪照，並高喊「要幸福鴨！」

今天雖然是春節假期最後一天，仍吸引不少情侶及親子提早到場卡位，觀光局特別公布6個小鴨遊港的最佳拍攝地點，下午4時05分左右，雙鴨正式合體kiss，全程約莫不到10分鐘，有遊客來不及走到現場雙鴨就kiss goodbye，感到扼腕。

「黃色小鴨動態展演」全球首例，全程快閃不到10分鐘，吸引萬人朝聖爭相與小鴨合影，搞笑拍下嘟嘴、啾咪照，並高喊「要幸福鴨！」。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁與局處首長跟雙鴨合影。（柯宗緯攝）

雙鴨正式合體kiss，全程約莫不到10分鐘，有遊客來不及走到現場雙鴨就kiss goodbye，感到扼腕。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁表示，本次2024高雄燈會「Kaohsiung wonderland 冬日遊樂園」在不只要讓小鴨漫遊高雄愛河灣，更要創造2隻小鴨相親相愛、團聚 Kiss的畫面，祝福有情人永浴愛河、終成眷屬。

陳其邁指出，為向世界展現高雄先進且純熟的造船技術，高市府及工作團隊特別加固小鴨浮台的設計，讓小鴨可以漫遊高雄港灣、穿梭於高雄重大地標地景與公共建設，見證高雄10年來城市轉型豐碩的蛻變成果。

觀光局長高閔琳表示，高雄雙鴨魅力無法擋，許多大咖巨星搶朝聖，連國際巨星紅髮艾德（Ed Sheeran）、韓國人氣男團 Super Junior 成員銀赫、鼓鼓、蕭秉治、丁噹等明星都來朝聖黃色小鴨，今天音浪塔及鯨魚堤岸擠滿遊客捕捉雙鴨Kiss珍貴畫面，更有情侶檔拍完合照後大喊「太幸福了！」，情人節這天愛河灣浪漫爆棚。

今天雖然是春節假期最後一天，仍吸引不少情侶及親子提早到場卡位。（柯宗緯攝）

高市府透過陳其邁臉書、高雄旅遊網等社群平台，放送小鴨空拍畫面，黃色小鴨緩緩遊港，高雄港美景映入眼簾，無法到場的民眾同步觀賞線上直播，一同見證這珍貴又幸福的畫面。

高雄愛河灣展出黃色小鴨，吸引逾550萬人朝聖，今天適逢大年初五的情人節，高市府舉辦「小鴨出遊趣」活動，重頭戲為雙鴨kiss。（摘自高雄旅遊網）

高雄愛河灣展出黃色小鴨，吸引逾550萬人朝聖，今天適逢大年初五的情人節，高市府舉辦「小鴨出遊趣」活動，重頭戲為雙鴨kiss。（摘自高雄旅遊網）

網友直呼「高雄好美！不輸給國外！」、「鴨鴨相親相愛」、「幸福鴨」、「高雄的美麗和進步，透過雙鴨讓全世界看到」、「可愛的鴨鴨游向幸福」。