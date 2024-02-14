女星小甜甜（張可昀）早年在綜藝節目走紅，以女諧星身分在演藝圈走跳，近年也嘗試打入影視圈，2014年憑藉《雨後驕陽》獲得第49屆金鐘獎最佳戲劇節目女配角獎；近期小甜甜透露有一陣子負能量爆棚，和好友林利霏差點鬧翻。

小甜甜日前在《11點熱吵店》中透露私下是個很腹黑的人，也因為一些事情讓心情時好時壞，同時伴隨著失眠、焦慮，有時候莫名其妙會哭，身邊有朋友和她說「我覺得妳要去看醫生」，認為就算小甜甜假裝快樂，但旁人還是會感覺到她的真實情緒。

（來源／影片取自11點熱吵店 YouTube，如遭刪除請見諒。）

小甜甜表示林利霏和她是很好的朋友，她第一次拍戲和林利霏合作，當時導演有點躁鬱症，林利霏過程中不斷釋出善意，還邀請她去家中作客、送一些飾品等等，兩人因此結下深厚友誼。兩人長大後都有小孩，林利霏先生小孩，所以有很多經驗傳授，小甜甜心想以後小孩要和林利霏的小孩同一個學校，可以一起長大，沒想到林利霏突然表示：「我們全家人都要搬去台東了」，小甜甜則脫口要和林利霏一起去，這句話卻引起林利霏反感，認為每個人都有自己的人生規劃。

林利霏去台東以後就很少聯絡，小甜甜也很難過，可能自己的負面情緒造成了林利霏的壓力，對此她希望可以將自己的負面情緒丟掉，現場call out林利霏，小甜甜當下道歉，林利霏說希望她好，如果搬到台東也不太好接工作。

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