桃園市長張善政挹注偏鄉教育資源，大溪區南興國小推動科普跨域教學，辦理課後科普社團，請來元智大學講師，以想像文化怪獸及唐詩博物館為主題，運用AI探索科普祕境，培養學生獨立思考及創新能力，藉由一系列科普活動，弭平城鄉數位學習落差，學子們接觸新知也相當興奮。

大溪南興國小112學年度第1學期辦理課後科普社團，邀請元智大學中國語文學系教授黃智明、藝術設計系主任林楚卿擔任講師，引領學生探索科技與人文藝術相結合的程式設計，打破學科界限，實現跨領域學習的共融。

南興國小校長金壽梅表示，這次活動契合學校願景，結合大學師資協助小學科普推廣，大手拉小手，成效顯著，活動設計不僅提升學生的科技素養，更融入人文藝術思維，將新興科技的知識和創新思維灌注在學生心中，激發學生對科技的興趣和想像。

課程活動規畫分2個部分，首先以文學與藝術導入「想像文化怪獸（Imagine Culture Monster）」互動設計教學模組，教導學生撰寫程式與設計，體驗科技與藝術的融合，培養跨領域思維和創新能力。其次，在小朋友創造iCulMo時，融入數位製造教學，讓小朋友學習雷射切割及3D列印操作，並配合程式撰寫教學，訓練邏輯思維，讓小朋友透過感測模組學習電子元件的電路接線，使iCulMo產生感知互動。學校於課程中導入人文素養和哲學思維，加入擴增實境技術，讓小朋友從實作中了解科技應用和發展趨勢。

南興國小六年級小市長賴大寬分享，參加科普課後社團學習到寫程式技巧，特別是在運用感測器、致動器與蜂鳴器設計出自己的iCulMo時，體驗到擁有超能力的感覺，更理解「靜心思考」是寫出厲害程式的關鍵。

四年級學生賴知寧也說，自己學到電路接法和程式設計，從不懂不會到擁有自己設計的iCulMo，他形容iCulMo像一隻噴發想像力的燒腦獸，是自己付出許多心力設計，才孵化出來的獨一無二的小可愛，希望未來在科普社團裡能繼續和同學們創造出更多更好玩的iCulMo。

教育局長劉仲成指出，科普學習激發學生的求知慾望和好奇心，鼓勵學生主動探索世界和追求知識，透過學習科學、技術和相關領域的知識，學生不僅奠定學科基礎，還能培養批判思考和問題解決的能力。

劉仲成說，這項科普跨域活動不僅擴大學生的知識範圍，還培養他們的科技素養、協作能力、溝通能力和與自信心，有助學生應對未來挑戰並成為更全面發展的個體。且此活動也落實張善政「重弱勢」的偏鄉教育承諾，積極挹注教育資源，縮小城鄉數位落差，提供偏鄉學生科普學習機會。