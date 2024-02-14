經濟部宣布汰舊換新選購電動車補助加碼，規畫每輛新台幣4000元，不過僅限定雲嘉南、高屏等地區民眾適用，讓過去時常被中央忘記的彰化鄉親不滿，縣長王惠美也在臉書替縣民抱屈，表示「平平都是台糖土地，彰化二林精機環評躺了3年多，南部縣市產業園區1個1個設，現在南部縣市，還獲得電動機車補助加碼，這叫彰化人情何以堪」。

經濟部日前宣布，因應台商回流建廠土地需求增加，開發嘉義縣中埔、水上、台南市新市、高雄市北高雄等4大產業園區，未來基本金屬、電子業等廠商陸續進駐，為達成園區開發環評承諾的減量效益，宣布加碼電動機車補助。

經濟部規畫透過雲嘉南、高屏等2空品區民眾汰舊換新為電動機車，額度為1萬輛，預計每輛獎勵4000元，民眾汰換電動機車的空污和碳排減量效益，將歸屬經濟部產業園區管理局。

不過消息一出讓彰化縣長王惠美不滿，在臉書替彰化鄉親抱屈，表示過去縣府積極爭取二林精機園區，平平都是台糖土地，彰化二林精機環評已經躺在中央3年多了，但南部縣市產業園區1個接著1個設，現在南部縣市還獲得電動機車補助加碼，這叫彰化人情何以堪。

二林精密機械園區土地有300公頃左右，台糖是最大地主，用地單純，加上彰化是全國綠電最大縣，只待環評通過，就可以進入開發階段，然而中央環評遲遲不審，王惠美呼籲中央應儘速審查二林精機環評，「讓我們的產業可以好好發展」。