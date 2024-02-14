「2025雙北世界壯年運動會」即將在17日開放報名，開放30歲以上、不用資格選拔均能參賽，讓所有體育愛好者都有機會一圓國手夢，向來自全球各地的運動健將們同場較勁。

2025雙北世界壯年運動會今年2月17日報名起跑，明年5月17至30日在台北市、新北市及宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣登場，台北市體育局表示，預計吸引國內外各地約4萬名體育好手於國內68座體育賽會館場內一較高下。

台北市體育局長王泓翔表示，有別於其他國際大型綜合體育賽會均以國家隊的方式參賽，世壯運以個人名義報名、組隊，參賽代表只要年滿30歲、無年齡上限，不用資格選拔都能參賽，共有高達35個運動種類，人人都有大展身手、為國爭光的機會，還有機會與女籃傳奇球星錢薇娟、棒壇最強左投「不死鳥」郭泓志、桌球王子江宏傑等各世代、各領域台灣之光「尬一場」。

體育局表示，世壯運也是結合文化、觀光與國際交流的世界體育盛事，因此世壯運組織委員會設置旅遊專區，規畫30條自由行程、30條團體旅遊遊程，讓各國參賽選手體驗台灣之美。

體育局表示，世壯運特搭配台北燈節「龍躍光城」活動及新北平溪天燈節進行宣傳，歡迎民眾賞燈的同時，也尋找雙北世壯運的光影足跡。