正統鹿耳門聖母廟16日將舉辦單身男友網路帳號配對祈願卡，參加者可獲贈1把金鑰匙。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟大年初一到初五共湧入180萬人潮，廟方月老祠去年3度舉辦未婚聯誼活動，締造不少配對佳偶，今年情人節活動延到大年初七到初九，單身男女出示身分證證明，就可到限定區掛上自身聯絡資料祈願卡，同時隨機查找異性留下的卡片配對。

拜廟成南部春節習俗，正統鹿耳門聖母廟從農曆小年夜發放開運紅包就掀起排隊人潮，大年初一更湧入40萬人次信徒，擠爆廟內6處神殿，之後每天至少30萬人次，5天累積約180萬人，原訂14日的西洋情人節活動，廟方延到16日到18日舉辦。

聖母廟超受歡迎的月老星君神偶，14日與白鶴陣頭一起被邀請到大型連鎖百貨公司表演，現場發送糖果給情侶與夫妻。

平常想要異性的LINE或IG卻不好意思嗎？廟方16日舉辦「天公保庇‧月老賜福」的愛情市集，只要民眾出示身分證證明配偶欄空白，就可到繪馬牆掛上祈願卡，卡片上寫下自己的LINE或IG帳號，並查看異性留在牆上的資料卡片，隨機配對。參加者皆可獲1把可愛金鑰匙。

廟方表示，這是首次嘗試的情侶配對方式，盼單身男女踴躍參加，在月老的加持下順利脫單。