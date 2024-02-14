台中市政府衛生局提醒，安全性行為應全程正確使用保險套，別讓自己暴露在感染愛滋病毒與其他性傳染病的風險。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

依據衛福部疾管署資料，台中市去年愛滋新增通報感染人數為131人，較111年新增通報感染人數上升3.1％，其中91.5％便是因為不安全性行為而感染愛滋。值農曆春節及西洋情人節，台中市政府衛生局提醒別讓自己暴露在感染愛滋病毒與其他性傳染病的風險，性行為後伴侶間彼此提醒篩檢，也是一種愛的表現。

台中市衛生局長曾梓展指出，依據衛生福利部疾病管制署去年12月底資料，全國愛滋病感染人數已達4萬4263人，台中市愛滋病感染者約5080人，去年愛滋新增通報感染人數為131人，較111年新增通報感染人數上升3.1％，曾梓展呼籲，共度浪漫情人節之時，也記得保護自己，勿因一時「性」起，發生不安全性行為，讓自己留下終身遺憾。

衛生局說明，愛滋病主要傳染途徑為不安全性行為、血液傳染及母子垂直傳染，最直接有效的預防方法是全程正確使用保險套；因此提醒民眾，應主動或要求伴侶正確使用保險套及水性潤滑液，進行性行為時，依照「撕、捏、套、取、丟」的正確使用步驟，避免感染愛滋病及性病；為愛守護，讓情人節更安心，才能年年健康歡度情人節。

衛生局提醒，民眾如懷疑自己有感染風險，台中市30家衛生所及12家愛滋病匿名篩檢機構（中國附醫、中山醫院、台中榮總、台中醫院、豐原醫院、林新醫院、慈濟台中醫院、童綜合醫院、光田醫院、澄清醫院中港分院、上佳醫事檢驗所、昭安泌尿科診所）提供免費匿名愛滋病毒篩檢，不需掛號也不需留下個人基本資料，可向衛生所或匿名篩檢機構預約篩檢時間，將有專人為您服務。

另為鼓勵民眾主動篩檢以了解自身健康狀況，也提供更便利及隱密的愛滋篩檢服務，民眾可自行購買篩檢試劑在家自我檢驗。