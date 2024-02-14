海巡署第十二巡防區統籌艦隊分署第九海巡隊CP1051巡防艇於今(14)日下午1時45分許，在金門北碇東1.2浬海域(禁止水域線內0.5浬)執行巡邏勤務時，發現乙艘陸籍「無船名」快艇越界捕魚，立即執行驅離作業，惟因該快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名陸船人員不慎落海，立即展開搜救。

海巡署表示，經CP1051巡防艇緊急實施救援，陸續救起4人，其中2人生還，目前仍在金門海巡隊進行偵訊；另二人緊急送往衛福部金門醫院搶救後仍不治，全案將報請金門地檢署檢察官相驗與調查。

海巡署第十二巡防區統籌艦隊分署第九海巡隊CP1051巡防艇於今日下午追緝越界陸籍漁船，過程中對方4名人員落海，造成2死2傷。（金門海巡隊提供）