海巡署第十二巡防區統籌艦隊分署第九海巡隊CP1051巡防艇於今(14)日下午1時45分許，在金門北碇東1.2浬海域(禁止水域線內0.5浬)執行巡邏勤務時，發現乙艘陸籍「無船名」快艇越界捕魚，立即執行驅離作業，惟因該快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名陸船人員不慎落海，立即展開搜救。
海巡署表示，經CP1051巡防艇緊急實施救援，陸續救起4人，其中2人生還，目前仍在金門海巡隊進行偵訊；另二人緊急送往衛福部金門醫院搶救後仍不治，全案將報請金門地檢署檢察官相驗與調查。
海巡署第十二巡防區統籌艦隊分署第九海巡隊CP1051巡防艇於今(14)日下午1時45分許，在金門北碇東1.2浬海域(禁止水域線內0.5浬)執行巡邏勤務時，發現乙艘陸籍「無船名」快艇越界捕魚，立即執行驅離作業，惟因該快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名陸船人員不慎落海，立即展開搜救。
海巡署表示，經CP1051巡防艇緊急實施救援，陸續救起4人，其中2人生還，目前仍在金門海巡隊進行偵訊；另二人緊急送往衛福部金門醫院搶救後仍不治，全案將報請金門地檢署檢察官相驗與調查。
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