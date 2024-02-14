交通部長王國材（左七）前往民航局北部飛航園區及松山機場了解疏運情況，並慰勉工作人員堅守崗位。（民航局提供／蔡亞樺台北傳真）

春節7天連假不少民眾出國旅遊，交通部民航局指出，春節期間國際線入出境航班平均每日815架次，已恢復至疫情前88％，過境航班更恢復94％；各機場國內線飛航2030架次，載運近15萬人次，平均每日約1.8萬人次，以大年初二近2.1萬人次最高。

王國材今（14）日由交通部航政司長韓振華、民航局長何淑萍陪同之下，前往民航局北部飛航園區及松山機場瞭解疏運情況，並慰勉工作人員堅守崗位，王國材也指示民航局應再留意疏運情形，視情啟動疏運ABC計畫。

民航局統計2月7日至13日，台北飛航情報區國際線入、出境平均每日815架次，較去年增加24.62％，已達疫情前2019年日平均值88.01％。過境平均每日624架次，較去年增加20.46％，已恢復至疫情前94.12％；桃園國際機場起降平均每日677架次，較去年增加21.54％，為疫情前92.36％。

民航局指出，春節期間各機場國內線飛航2030架次，載運近15萬人次，平均載客率81％，平均每日約1.8萬人次，其中以2月11日（初二）近2.1萬人次最高。松山機場國際及兩岸航線約飛航320架次，載運近6.2萬人，平均載客率約83％。

民航局表示，疏運期間馬祖及蘭嶼、綠島、七美等小離島因天候不佳有航班取消情形，經航空站宣導改搭船班或於天候正常後，以隔日航班疏運，皆無滯留旅客。另假期前、後段台北往返金門候補旅客較多，截至2月14日已啟動民航機2架次、軍機6架次，整體國內線疏運情況良好。