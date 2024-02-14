台股春節休市期間，日股13日率先開出龍年第一盤、狂飆千點，一度衝破38000點大關，創34年新高；外界期待台股明天金龍年開紅盤，可望跟著日股噴漲。財信傳媒董事長謝金河點出日股「破繭而出」的五大支撐力量，並揭開2024年全球股市的夢幻劇本，但提醒美國下半年的「川普變數」恐將影響台灣。

謝金河在臉書發文以「華爾街夢幻劇本2024：日股破繭而出！」為題發文，指出日本股市開出龍年第一盤，從跳高350點到收盤上漲1066點，盤中最高點到38010點，這個「38」開始的點，日本已經有34年沒有見到了，龍年首日交易，這是個好彩頭。

過去日本陷入失落30年，日經指數最慘跌至6994點。謝金河表示，調整30年的日本，現在抖落一身晦氣，泡沫經濟的棒子交給中國，並預言「這個世界在2024年又會有精彩的大變化」，大家都在關注2024年華爾街的夢幻劇本怎麼演？

他指出，美國公布元月消費者物價指數（CPI） 3.1%，高出市場預期，美國股市震盪走低。但美國今年最大的是川普變數，越到下半年，衝擊力會加大，台灣當然也會受到影響。

對於日經指數13日飆漲千點，盤中一度衝破38000大關，刷新34年來紀錄。謝金河認為，日本股市大漲，五根大柱已經成形。

一、Toyota在全球汽車業夾殺中，這次從1746大漲到3409日圓，市值站上亞洲第三。Sony從9213上升到14915日圓，也看到力道，這次Sony和台積電的熊本建廠，對Sony助力很大。

二、日本半導體產業再起已見到曙光，這次東京威力科創，愛德萬，富士通，甚至材料大廠日東電工，東電化，股價漲幅都很驚人。13日東京威力科創大漲逾10%。

三、最能彰顯日本經濟力的商社，巴菲特的五大商社全面大漲，像伊藤忠從1911漲到6844日圓，巴菲特沒有買的豐田通商更是從2046漲到9830日圓，丸紅、住友、三菱等漲幅都十分耀眼。

四、代表日本軍工產業的三菱重工，這次從2181漲到10800日圓，川崎重工也有不錯表現，這代表日本在地緣政治的角色正逐漸加重。

五、在中國產能全開的大殺戮中，日本優質化的區隔市場策略奏效，日本的水泥、輪胎、鋼鐵、化學產業股票全面大漲，特別是全球貨櫃運輸殺聲震天，但日本三大航商包括日本郵船、商船三井、川崎汽船股價卻頻創新高。

謝金河最後表示，2024的全球股市，日本這次的夢幻劇本，會讓全球投資專家跌破很多眼鏡。