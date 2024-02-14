美國一輛特斯拉車主上個月底在羅德島州（Rhode Island）行經一處墓園時，主動安全防護功能當中的避撞輔助，顯示出馬路旁邊有許多行人，而且還越來越多，甚至還有貼到車旁邊的，由於車主自己就是特斯拉員工，他強調這絕對不是老闆馬斯克（Elon Musk）偷偷放的彩蛋功能，車上除了車主之外還有他的未婚妻和他的弟弟，大家都驚呆了。

這一段驚奇的影片，拍攝於羅德島州博樂維爾（Burrillville）墓地旁邊的公路上，感覺還是挺令人毛骨悚然的，特斯拉的感應器偵測到幾個行人在他的車周圍行走，問題是當時除了他和車上的乘客之外，外面空無一人。

影片中可以聽到乘客對越來越多的「人」從墓地走向車輛的驚嚇反應！後面還有「人」準備進入特斯拉的畫面，這讓乘客們更加害怕。

據報導，這位不具名的駕駛是一名特斯拉員工，他還表示這不是特斯拉創始人馬斯克加入的惡作劇。

「我可以確定，這不是馬斯克添加的彩蛋，因為我試過很多次。即使是碰到墓碑，它們也應該顯示在螢幕上是靜止的，不會是人，」這位司機根據SWNS的報導說。

那麼，這輛車的螢幕顯示的是什麼呢？特斯拉的行人偵測最近經歷了一次重大變革。自2022年以來，大多數特斯拉車型（Model 3，Model Y，Model S和Model X）全面過渡到了特斯拉視覺系統，僅依賴攝像頭和基於機械視覺的軟體，通過分析攝像頭畫面來高精度地識別和區分對象，包括行人。