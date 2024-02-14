許多人即使出社會、開始工作賺錢，過年時仍會收到家長送的紅包。一位踏入職場不久的女子今年收到紅包後，意外發現弟弟的紅包錢是自己的2倍多，讓她忍不住抱怨「媽太偏心了喔」，沒想到弟弟馬上抽出一點錢交給她，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她的家族習慣為晚輩包紅包到結婚，因此今年雖然是她第一年踏入職場，還是依舊拿到家人、親戚們送的紅包，而她也準備了紅包送給爸媽、弟弟。

不過讓原PO吃味的是，從小就偏心的爸媽，今年送給弟弟的紅包錢是她的2倍多，於是她忍不住感嘆「媽太偏心了喔」，結果下一秒弟弟就從紅包袋抽了一點錢出來，還要原PO別跟媽媽說，以免自己挨罵，讓原PO大讚「謝謝良心弟弟，好暖」。

對此，許多網友紛紛回應，「要是我看到我父母這樣我會大走心，以後包紅包給父母也一包大包一包小包⋯人不患寡而患不均」、「父母偏心真的很要不得，對小孩傷害很大！還好妳弟弟很懂事心疼妳！」、「弟弟真是暖男，沒有被偏心的爸媽帶歪，希望原PO早點釋懷，這張偏心的父母真的無解」。