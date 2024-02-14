新北蘆洲今(14)日凌晨3時許，有3名屁孩對著路旁的汽車隨地丟鞭炮，影片被PO上網後，警方已循線逮到人。（翻攝自臉書爆料公社二社、警方提供）

今(14)日凌晨3時許，有3名男子行經新北市蘆洲區民族路408巷時，翁姓男子與李姓、蔡姓2名男友人，隨意對著停在路旁的汽車丟擲鞭炮，而這段影片也被PO上網，網友大罵「這已經不是放鞭炮這麼簡單了...」、「無聊當有趣」，對此，警方表示已通知受害車主70歲陳姓男子至派出所協助報案，並且調閱監視器，將3名男子傳訊到案，並依公共危險、毀損案移送新北地檢偵辦。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳2段影片，從影片中可見，有名騎士在路旁停下，並對著路旁停在車格內的轎車，隨意亂丟鞭炮，鞭炮在擋風玻璃上爆開，一陣劈哩啪啦聲響後，而騎士也趕緊騎著機車離開；對此，原PO也在貼文寫下「地點看起來像蘆洲，○○-9949，您的愛車被野生猴子攻擊了」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這樣好玩是在哪？」、「這如果燒起來是算誰的」、「這要縱火吧？」、「別把犯罪當有趣，出了人命哭哭啼啼」、「這已經不是放鞭炮這麼簡單了...」、「調監視器應該追得到車牌」、「無聊當有趣」、「現在的人犯罪都喜歡拍下來當證據」。

對此，新北市蘆洲分局表示，這起案件發生在今(14)日凌晨3時許，發生地點位於新北市蘆洲區民族路408巷，警方已通知受害車主70歲陳姓男子至派出所協助報案，且警方經調閱監視器，發現27歲翁姓男子朝汽車丟擲鞭炮、22歲駕駛李姓男子，以及23歲蔡姓男子拍攝影片者，3人皆傳訊到案，全案依公共危險、毀損案移送新北地檢偵辦。