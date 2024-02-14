大量紙本文件造成委員困擾，水務局也要不定期水銷審查報告書，水務局全面改雲端審閱，提高效率又省紙。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

大量紙本文件造成委員困擾，水務局也要不定期水銷審查報告書，水務局全面改雲端審閱，提高效率又省紙。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政力推智慧科技治理，水務局一改過去大量紙本報告審查，率先採用雲端審閱審查模式，向紙本作業道別，不但加快審查速率，估計每年約可節省2400萬張A4紙印製，相當於減少432公噸碳排放，達到「樹位轉型」，也為台灣「2050淨零排放」盡一份力量。

桃園市水務局近年積極推動許多公共建設，像是汙水或雨水下水道、水資源中心、滯洪池等，過去審查過程依賴大量的紙本報告，不但對地球環境造成負擔，厚重資料也造成委員困擾。

水務局率先採用雲端審閱取代傳統審查模式，向紙本作業道別，水務局進一步解釋，雲端審閱系統使審查流程更加高效和環保，透過這個系統，委員、廠商和政府機構可以在一個共享平台上進行全面的線上合作，從而省去攜帶和閱讀大量紙本報告的需求。

水務局指出，委員可以隨時隨地在他們的行動裝置上進行審查，而廠商則能夠快速獲得審查意見反饋，加快報告的修正進度。此外，這個系統還能將審查意見自動整合，進一步提升行政效率，每年更可節省2400萬張A4紙印製，相當於減少432公噸的碳排放。

水務局未來計畫進一步優化雲端審閱系統，擴展其使用範圍至更多場合，而不侷限於審查過程，將有助提高整體的減碳效益。水務局也在積極探索如何將更多傳統水利業務與節能減碳措施結合，為台灣的環境保護和永續發展做出貢獻。

水務局長劉振宇指出，桃園身為智慧新都，城市規畫小從行政作業效率，大到水利規畫與工程，都要不斷精進與智慧科技結合，以朝城市永續發展目標邁進。