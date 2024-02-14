25歲日本AV女優深田詠美擁有天使臉蛋魔鬼身材，曾以藝名「天海心」出道，2018年才以「深田詠美」的名字重新出道，她出道後迅速爆紅，獲得不少粉絲喜愛；深田詠美不時透過社群與粉絲分享生活，在Instagram擁有222萬人追蹤，日前她遭日媒爆料欠下百萬稅款，迫不得已接下1工作。

近期有日本狗仔《FLASH》爆料，深田詠美與前公司合作的7年期間，前公司沒有幫她申報繳稅，雙方合作期間共有1.5億元日幣（約3180萬元新台幣）的收入，2023年4月她被追討稅款，導致深田詠美必須要繳交2千萬日圓（約424萬元新台幣）的稅款，一夕間存款成空。

不過即使這樣仍然不夠，深田詠美為了繳清欠稅努力工作，業界人士點出她因發布內容大多與性事有關，所以很難獲得廣告贊助，似乎因此讓深田詠美接下線上賭場的代言，化身性感的兔女郎荷官。AV業界人士透露深田詠美的前公司聲稱稅務問題都由公司處理，但實際上根本沒有申報，似乎也是這個原因，目前前公司的老闆消失了，深田詠美的經營團隊都換人了。

對於逃稅風波，目前深田詠美的經紀公司並未回應，而深田詠美恰巧傳出緋聞，對方是名為田口淳之介的醫美醫師，和藝人前KAT-TUN成員撞名，他被拍到與深田詠美同框，據悉這位31歲的金髮帥哥和深田詠美是1年半前透過朋友牽線認識，雙方都喜歡美容和旅行，還一起去了越南、泰國等地，兩人都相當節儉，因此一拍即合。