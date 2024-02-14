高雄1名陳姓女學生在大年初一向親人說要到台中找男網友卻失聯，家人緊急報案，大甲警分局14日查出女學生見面的黃姓男友人表示，女網友在他位於高雄的住處，最後找到這名失聯女學生，讓其家人鬆了一口氣。

大甲警分局指出，於2月10日晚間高雄住處離開，其母親報案說，最後一次聯絡陳女稱其人在台南火車站，已購買20時火車票返回高雄，接著陳女即失去聯絡。其母親擔心其安危，隔日到三民一分局長明派出所報案，經分析陳女手機定位發現陳女先後出現台中市烏日區、並於12日下午定位於后里區甲后路一段，遂通報當地派出所協尋。

大甲警分局表示，警方獲報旋即組成專案小組全力追查陳女行蹤，逐一清查附近旅宿業及便利商店，並陪同其母親到定位甲后路沿線搜尋及后里火車站調閱車站內等處監視器，皆未發現陳女行蹤。

大甲警分局指出，警方專案小組調閱陳女網路社群媒體並查閱相關資料，發現陳女社群媒體頁面中與1名男子互動密切，專案小組研判該男子疑與陳女失蹤案有高度關聯，經分析過濾該男子身分後確定為台中市后里區的黃姓男子。

高雄警方於2月14日前往黃男住處查訪，發現黃男並未在家，詢問黃男父母稱未見過陳女，員警請黃男父母與黃男聯繫，後將電話交由大甲警方談話，循循善誘勸導黃男後，終於吐露2人在黃男高雄住處，並通知高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所員警前往，將陳女帶返所，依法辦理撤尋，讓陳女由母親接回返家。