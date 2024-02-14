國民黨高雄市議員白喬茵趁農曆春節到新加坡過年，12日PO出她在「金沙酒店」無邊際泳池拍的比基尼照，直呼「請千萬不要追蹤我IG，我怕大家過年吃太好，看到隱藏版照片容易高血壓！」結果白喬茵的IG粉絲數從4000多一路飆破5000，網友們紛紛留言表示「噴鼻血了」熱議不斷。

白喬茵12日PO出泳裝辣照後引發網路暴動，尤其IG隱藏版有更多張美照，討論不斷。但她今(14日)在IG發文附照片透露，「前天po了泳裝照，被家中台灣老母打越洋電話來罵，於是今天連脖子都包住。」只見她穿著東南亞風的長袖白素上衣，盛世美顏依舊，但服裝風格明顯較為保守。

白喬茵在臉書則PO出另一張全家福照片，背景是新加坡知名景點獅頭魚身，她喊「情人節就是跟喜歡的人在一起，今天都在我身邊了！祝大家情人節快樂。」在留言區她則曝光了發這張照片的原因：「估狗自己名字竟然出現離婚兩個字，只好來po過年全家福。」

網友表示「不搜不知道，一搜嚇一跳」、「情人節快樂」、「祝福～情人節快樂」、「谷歌有意想不到的驚喜跟驚嚇」、「歡迎來新加坡旅遊」。