家住桃園八德的7旬徐姓老翁，昨（13）日上午赴新北市石碇區訪友，由於遲遲未返家，女兒著急撥打父親電話，得知他摔落山坡，但不知身處何處。警消根據手機基地台位置，發現徐翁位在深坑區北深路，警消漏夜搜索，終於今（14）日尋獲徐翁，所幸僅有擦挫傷、脫水狀況，並無大礙，緊急送往北市萬芳醫院治療。

徐姓民眾昨向桃園警方報案，稱76歲父親昨上午9時，於桃園市八德區住處出門，欲到新北市石碇區訪友，直至14日凌晨尚未返家，即刻與父親聯繫，經父親電話中告知跌落山坡，可是不知確切的具體位置。

徐女擔心父親安危，14日凌晨1點半至桃園市八德警分局八德派出所報案協尋，經以手機定位，基地台位置位在深坑區北深路一段62號。

轄區新店警分局楓子林派出所接獲通報，立即派遣警力配合石碇消防隊至手機定位位置周圍尋找，徹夜找尋，至凌晨5點30分仍未尋獲。8時左右，警消於深坑區北深路一段65巷尋獲徐翁。

經警消檢視，因徐翁滑落山坡，雙腳有擦挫傷，加上夜間氣溫偏低，導致徐有脫水現象，緊急將他送往北市萬芳醫院檢查治療。