完美約會行程這樣排！

一年一度的情人節要來了，大家規劃好要怎麼和另一半度過了沒？與愛人吃一頓美味的晚餐、來一場小旅行、一起參加拍攝紀念寫真，或只是簡簡單單地窩在家裡追劇，都是大寫的甜蜜！在這個特別的日子，可以透過這些精心安排的行程，大大增進彼此的感情。

每年都在想破頭情人節還可以去哪裡，才能帶給另一半驚喜嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最多網友討論的約會行程，讓你成為男／女友心中的理想情人，和伴侶擁有一個完美的情人節！

NO.10 參加情侶手作課程（做蛋糕、做金工、DIY毛毯…）

近年來漸漸流行的DIY手作課程，在情侶之間也成為熱門約會行程之一！兩人可以在情人節這天，為對方親手製作專屬的手作品，從金工、皮革、陶藝，到盆景、編織、調香，各式各樣的體驗課程應有盡有。

一起參與、想著對方所做出來的禮物，不僅是獨一無二的，更能創造出屬於彼此的回憶，體驗過的網友都很推薦，「自己的情人節蛋糕自己做！」、「親手做給對方禮物很有意義」、「可以一起做出定情物」。

NO.9 去電影院觀賞院線電影

「愛」在許多人的生命中有著不可或缺的地位，人們從愛情裡找尋理想中美好、幸福的模樣，這也就是為什麼我們容易從電影中找到對愛的共鳴。從每年情人節推出的各種節日限定電影，挑選一部兩人都有興趣的題材前往影院觀看，絕對是情侶約會的好選擇。

近年來各大影城還推出情侶尊榮躺椅，直接讓大家躺著看電影，也能讓觀眾依偎、沉浸在劇情中，找回浪漫的情感。「躺著看電影真的太享受」、「感覺會舒服到睡著」、「情侶座有情侶座的樂趣」。

NO.8 窩在家看影集、打電動

不想出門跟其他情侶人擠人，可以選擇情人節和另一半待在家，擁有獨處的時間。在單獨兩人的私密的空間裡，也有很多事情能夠一起做，像是一起下廚、追劇、毫無顧忌地打電動，雖然都只是日常的瑣事，但最重要的是一起完成事情的人，即使只是躺在床上聊聊天，都能讓雙方沉浸在「共同」感受中，感受到對方與自己同在的甜蜜感。

很多網友提到，「最喜歡一起窩在家裡了」、「跟男友一起看劇很暖」、「可以從平凡中找到幸福感」。

NO.7 運動健身、做情侶瑜珈

想來點不一樣的情人節嗎？心理學家發現，與朋友、情人一起運動，往往比一個人運動容易感到輕鬆和愉快，既可以作伴，又能在運動過程中互相鼓勵打氣。

透過運動的方式與另一半交流的時間變長，也能讓交往多年的情侶或是老夫老妻強化感情。因此，除了吃喝玩樂，和伴侶來一點「健康」的情人節體驗，也很受網友歡迎，像是「雙人協力運動」、「雙人瑜珈」等都可以嘗試看看，「情人節早上一起健身，沖澡休息後晚上吃美食沒罪惡感」、「跟女友一起做情侶瑜珈很有趣」。

NO.6 拍影片或紀念寫真

想把最美好的時刻保存下來嗎？情人節一起拍攝情侶寫真或影片，不僅可以捕捉當下的甜蜜時光，拍出愛情最幸福的一刻，還能為這樣特別的日子留下共同的回憶。

照片與影片是能將所有美好瞬間一一捕捉下來的方式，男女朋友之後還可以隨時一起細細品嚐這些記憶。近年來，許多寫真館推出了各種類型的情侶寫真方案，除了讓情人能留存珍貴時光，還能讓大家選擇不同風格的裝扮，有體驗過的網友分享，「很推薦大家嘗試看看」、「我們選古裝拍攝，真的很有趣，可以看到完全沒看過的男友」。NO.5 一起從事戶外活動

逃出喧鬧的都市，和伴侶踏入大自然的懷抱吧！喜歡看海一起到海邊踏踏浪花；天氣晴朗的午後到公園野餐；想吸收芬多精就去爬山或鄉野；近年「雙人SUP」也非常熱門，適合剛交往的情侶在玩鬧中逐漸熟悉彼此。

另外，想深度沉浸在大自然的話，也可以選擇露營行程，還能在晚上欣賞到浪漫的星空夜景，網友分享「情人節跟男友一起去衝浪，感覺很新鮮」、「去營區露營很讚，吃吃喝喝看山景，感受難得的放鬆」。

NO.4 到美食餐廳吃飯

與摯愛享用一場浪漫的七夕大餐，絕對是必備的情人節行程之一！浪漫有很多種方法，也許不是華麗的餐廳、奢侈的料理，一起吃一頓美味的食物，放下手機、好好談心的幸福晚餐才是令人嚮往的「情人節聚餐」。

網友推薦表示，「邊享用美食、邊互相交流是最理想的約會」、「有氛圍感的餐館真的能讓感情加溫」、「難得一起去餐廳好好吃一頓飯，看女朋友笑得很開心」、「能和愛人一起看美景配美食，是一大享受」。

NO.3 安排出國或過夜旅行情人節要有儀式感！不管是國內或是國外，可以安排一場過夜的小旅行，透過一場浪漫旅遊表達愛意，是一個對雙方都相當有意義的禮物選擇。

旅行，不僅是到與平常生活不同的地方體驗新鮮感，與心愛的人一同踏上旅程，還能創造出格外不同的氣氛，網友稱讚「無論交通、飲食、住宿，都是非常難忘的回憶」、「真的會記得所有跟男友去過的地方」。情人節一起用心規劃，讓旅遊的氛圍成為增進感情的推進器吧！

NO.2 回到擁有共同記憶的場所

情人節，讓我們一起想想與另一半的回憶吧！記得第一次約會、第一次告白、第一次牽手的地點在哪嗎？這些有著意義的場所，都是專屬於兩個人的回憶，推薦可以在情人節這天，和伴侶回到這些回憶的場所，找回最初戀愛的感動，將珍貴的記憶反覆回味。

有網友提到，「和初戀情人回母校，回憶感滿滿」、「特別記下這些場所就非常感動了」、「男友為了我準備了我們剛交往時的照片本，一看到眼淚就流下來了，超級感動」。

NO.1 逛街挑禮物送對方情人節的萬年難題，到底該送什麼禮物呢？走進賣場，從香氛、美妝、飾品、包款、美食、家用品、3C等，價格從平價到精品，每個人因應交往時間、預算多寡、年齡層等不同因素，總有不同的考量。

想選擇適當的禮物，不妨可以趁情人節這天，兩人一起逛街約會，不拘泥於營造驚喜，而是帶著男女朋友親自到店面挑選，讓你的禮物可以直接送到對方的心坎上，網友推薦說道，「很多情人節限定商品都很好看」、「直接帶對方去挑才是有效送禮」、「想要男友直接帶我去挑，一起開心逛街」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月11日至2024年02月10日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『情人節約會行程』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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