女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，擁有一大票粉絲；近期她妹妹歐陽娣娣參加選秀節目，不料卻被網友認為不如姐姐，歐陽娜娜直接6字護妹。

19歲的歐陽娣娣10歲就出道演電視劇，3年前還遠赴大陸拍攝《當家主母》，和蔣勤勤、楊蓉、徐海喬、惠英紅等人合作，就連大學都選擇在北京電影學院就讀，嘗試進軍大陸演藝圈的企圖明顯，近日她登上選秀節目《創造營亞洲》爭取出道女團的名額，表現被網友們熱議。

歐陽娣娣日前在陸網發布表演片段，雖然底下不少人誇讚，卻有網友留言「超喜歡你姊姊，就是不太喜歡你」，此話一出被歐陽娜娜看到後回擊：「她姊姊喜歡她」，強勢護妹讓網友們表示：「這個回答情商很高」、「歐陽娜娜終於長嘴了，她自己多次被高位熱搜網暴從來沒解釋過一句」、「喜歡這種姐姐」、「歐陽娜娜很愛自己的家人」、「歐陽娣娣挺可愛的啊」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。