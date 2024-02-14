未來降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

明（15）天大年初六是春節假期結束後上班第一天，中央氣象署指出，明天溫度比起今天稍熱，南部地區可望達29、30度，明晚到周五清晨鋒面通過，桃園以北有局部短暫雨，鋒面快速通過周六轉為好天氣持續到下周二，下周四冷空氣南下，北部、東北部轉涼有雨的天氣型態。

氣象署預報員陳伊秀表示，明天白天天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部、北部山區有局部短暫雨，各地高溫25至28度，南部局部也有29、30度，清晨低溫約14至18度，中部以北約14、15度，其他地區16至18度，西半部日夜溫差大，民眾多加注意。

她說，明晚起到周五清晨受到鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、東半部及恆春半島將有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。鋒面通過後，東北季風緊接著南下，北台灣天氣較涼，周五白天北部溫度18到19度，中南部、花東溫度也下降2到4度，溫度變化不大。

陳伊秀表示，周六清晨輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，白天東北季風減弱，氣溫回升，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。周日到下周二各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部高溫可望到30度，但西半部要留意日夜溫差大。

不過陳伊秀指出，下周三鋒面接近，下周四通過後冷空氣南下轉涼，影響到下周五、周六，至於冷空氣強度目前還不確定，預計為迎風面北部、東半部帶來雨勢。