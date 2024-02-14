南鯤鯓國運籤典故太驚人 郭正亮好奇問：龍王到底指誰？ @ChinaTimes

台南南鯤鯓代天府10日抽出國運籤，為第34籤「潘必正進士及第」，廟方認為是中上籤，但卻被臉書粉專「興趣使然的解籤師」指出，籤詩的典故出自「李世民遊地府」，緣於龍王犯了錯，玉皇大帝要斬祂。前立委郭正亮不禁好奇表示，那個龍王是誰？

針對南鯤鯓國運籤「李世民遊地府」的典故，郭正亮今(14日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，他剛在想那個龍王是誰？

郭正亮接著點出，有些事像總統蔡英文的論文，要不要公開，賴清德有必要護她嗎？坦白說，若前後任總統碰到嚴重的矛盾，事情若跟賴清德無關，有需要袒護嗎？比如高端跟賴清德並沒關係， 賴清德本來是要施打聯亞，結果聯亞也不讓他打。所以有些事賴清德不需要幫前政府揹，賴清德若揹了，賴清德的民調一定起不來；因為接下來可以想見，國民黨每個人一定奮發有為，磨刀霍霍準備做一些事。

★《中時新聞網》提醒您，民俗說法僅供參考。