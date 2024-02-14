台東飛來發彩券行多名刮刮樂百萬得主都在的圓桌上刮中獎項，號稱「百萬圓桌」。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東老字號「飛來發彩券行」財氣旺，春節期間接連開出大樂透百萬紅包及刮刮樂200萬獎項，幸運兒是來自北部的情侶檔，刮中大獎當下直呼「開心極了！」，業者歸功於鎮店之寶「百萬圓桌」，催生多名百萬得主。

位於台東市博愛路的「飛來發彩券行」開業20年，累計開出13次百萬大獎，尤其今年春節期間更是財運強強滾，繼昨(13)日獨中大樂透春節百萬大紅包，今(14)日情人節又有北部情侶客，趁北返前買了1張200元的刮刮樂，幸運刮中100萬元。

業者賴萬成指出，開業至今，光是刮刮樂200萬獎項就開出3次，100萬獎項6次，大樂透春節百萬大紅包則有4次。幸運中獎的情侶特別將刮刮樂影印張貼店內，並送上紅包分享喜悅。

彩券行開獎連連，業者鳴炮慶賀，前來沾福氣、試手氣的顧客絡繹不絕。黃姓民眾表示，得知該彩券行開大獎率高，每回返鄉都會特地前來購買。

賴萬成表示，店中央擺設小圓桌提供顧客即買即刮使用，雖然看似不起眼，但百萬得主幾乎都是在這張桌上刮出大獎，號稱「百萬圓桌」，也是鎮店之寶。