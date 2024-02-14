今(14日)大年初五適逢西洋情人節，政治人物除了趁機對另一半示愛放閃，連浪漫VS直男（指不解風情）指數也成為話題。台北市長蔣萬安被市府同仁女生團靈魂拷問「另一半陷阱題大考驗」，包括：我今天哪裡不一樣、你覺得這個人好看嗎、知道我為什麼生氣嗎、我是不是變胖了、我和你媽媽掉到水裡要先救誰、如果分開了你會把我追回來嗎、工作跟我哪個比較重要？結果蔣萬安得分最低，穩穩拿下「鋼鐵直男」稱號。

「大年初五情人節，和團隊夥伴來場陷阱題大挑戰？」蔣萬安今(14日)在臉書發文表示，今天是西洋情人節，先祝大家情人節快樂，有情人終成眷屬！「不瞞各位，身為摩羯座的我，確實常常被大家認為不夠浪漫，說我是『直男』代表。所以這次我準備要來扳回一城，和同仁們來場比賽，看看究竟誰能擺脫『鋼鐵直男』的稱號？預告看不過癮？完整版影片連結在留言，我自己看了都哈哈大笑！快來看看到底誰是最後贏家？」

影片中賽前訪問階段，蔣萬安就做了一個秀肌肉的動作，大方喊「我是最理想的情人！」女生們開始出題：「我今天哪裡不一樣？」男生作答者直呼「第一題就這麼難？（女生笑）」蔣萬安答「頭髮」被女生評為「應該是我今天看到最誠實的答案！」其他男生有人答「每一天妳都比昨天更正啊，當然不一樣！」引來女生「吼～」地抱怨。蔣萬安則補充「你看，你們都沒有經驗，只要回答頭髮都不會錯！（女生：怎麼可能）」

大年初五情人節，和團隊夥伴來場陷阱題大挑戰？

「就算不是頭髮，你也要用行動表達你的愛，濃烈的愛！好不好？」蔣萬安對旁邊男生示範了一個親上去的借位動作，引發女生尖叫。第二題「你覺得這個人好看嗎？」蔣萬安將答案改了又改：「不錯啊，但我都沒注意到！」女生抓毛病「可是不錯啊，不就是有看到不是嗎」、「有感受到陷阱了嗎」、「還是說舫亘姊後來已經問到無感了」蔣萬安苦笑「不會，我覺得到現在她還是會設很多陷阱！（女生笑）還是會一直問。」

男生說，市長意思是說，他平常在議會被質詢，回家還有一輪被拷問？第三題：你知道我為什麼生氣嗎？蔣萬安答「都是我的錯，對不起！」女生說「這句話要看口氣是怎麼樣」，蔣萬安當場又搞笑要做出親吻示範教學。第四題：我是不是變胖了？蔣萬安答「沒有啊，妳反而瘦了！」女生吐嘈「這種就不會過！」萬年考古題：我和你媽媽掉到水裡了，你要先救誰？蔣萬安答：「當然是妳」，女生：「那你媽媽怎麼辦？」

「先救妳，再救媽媽，都救！」蔣萬安補充。第六題：如果哪天我們分開了，你還會把我追回來嗎？蔣萬安答「我們之間沒有這種如果！」第七題：工作跟我哪個比較重要？男生抱怨：我老闆在旁邊！蔣萬安答「沒有什麼比妳重要！」最終女生公布比分，蔣萬安左手邊的發言人拿到最高分，「今天的最後一名是：市長！」蔣萬安驚呼「所以我是真的直男？」最後彩蛋，蔣萬安自嘲老哏，獻唱情歌《批星戴月的想你》作結。