全球資料庫網站Numbeo最新公布「醫療照護指數」（Health Care Index），台灣再次奪得世界第一，也是連續第6年居冠。但台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁指出，這項結果顯示台灣看病方便性和費用合理排名全球第一，但其他多項健康指標都落後日本、韓國和新加坡，還有很大的努力空間。

行政院長陳建仁曾在公開場合引述Numbeo數據，強調台灣醫療品質擁有世界一流的水準。根據該網站最新公布2024醫療照護指數，台灣再度蟬聯冠軍，也是連續第6年居首位。但洪子仁提醒，這是一個透過資料庫平台線上調查得到的訊息，填寫資料的對象為商務及在世界各國經常旅遊的人士，調查他們對各國醫療人員的數值、醫院的軟硬體設施及取得醫療的方便性，以-2分到＋2 分給出分數，加總統計出各國的排行。

洪子仁指出，這個評比結果的正確解讀是，台灣在醫療可近性及醫療費用的性價比，也就是台灣在看病的方便性及費用合理，這個部分排全球第一，「我認為實至名歸沒有問題」，但這個調查指數的評比並無法推論台灣在健康指標上也是世界第一。

洪子仁舉例，台灣的平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡率、疾病別死亡率及癌症五年存活率這些健康指標，從國際期刊《Lancet》來看，台灣大概是在世界上排名第35到37位，在亞洲是僅次於日本、韓國及新加坡之後。

因此，洪子仁認為，對台灣在看病的方便性及費用合理上得到世界第一固然感到光榮，但另一方面更應思考如何提高民眾的健康指標，這才是更重要。不但要讓民眾「看得到」、「看得起」，最重要的是要「看得好」，而這指的就是在健康指標上其實還有很大的努力空間。

洪子仁強調，醫療的支出是投資不是成本，唯有提高對醫療的支出，才能加速引進新藥新科技，優化醫療環境才能真正全面提升民眾的健康照護，也就是要讓民眾看得到、看得起外，更要看得好，這才是我們在解讀這個評比上更客觀的看法。