許多人過年期間都會和親友團聚，此時難免問到收入、資產、感情狀況等問題。一位男子近日得知，從事科技業的38歲表哥目前的總資產達到5100萬左右，年薪也高達400萬以上，不過卻有不少同事更有錢，讓男子忍不住感嘆，「台灣有錢的人也太多了吧…」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，表哥現有的資產包括700萬元的股票投資、1000萬現金、3400萬的房子不動產，另外表哥現在年薪高達400萬以上，因此讓原PO認為，表哥的收入應是台灣PR90以上，沒想到表哥卻反駁，說很多同事比自己更有錢，讓原PO直呼難以想像，「台灣有錢的人也太多了吧…」。

對此，許多網友紛紛回應，「一點都不覺得奇怪，這就是同溫層的問題呀」、「台灣有很多本土產業，一間公司隨便一年工程獲利就高過我們科技業很多，那些人家裡有錢出來工作真的只是想交交朋友或興趣，我去當兵後也真的是大開眼界～」、「看公司啦，不是科技業就可以有，基本上你表哥應該是台積、豬屎屋或外商的公司，除此之外的科技業根本給不了這麼多」。

事實上，根據行政院主計總處最新公布，2022年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，第9十分位數為126.1萬元，因此原PO表哥若年薪400萬以上，收入肯定贏過90%以上的台灣人。