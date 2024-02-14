美國海軍陸戰隊作戰發展與整合副司令赫克爾中將（Lt. Gen. Karsten Heckl）向媒體表示，美國海軍陸戰隊本月將實戰測試一種水下反艦飛彈補給艦，經過一年的開發工作，它們是設計用來向海岸上的的海軍陸戰隊運送2枚海軍打擊飛彈（Naval Strike Missile），可以靜悄悄地將飛彈運送到目的地，讓對手難以察覺。

據美國《防務新聞》（Defense News）14日報導，該服務已經研發了2艘可自主運作、低調的船隻，外觀類似於在中南美洲毒梟走私用的半潛艇。

赫克爾中將表示：「它們非常、非常難以追蹤，甚至可以說是根本不可能，」因為船隻在水面滑行時幾乎不會產生任何漣漪。

在與一家「小型工作室」合作設計和建造了2艘船後，赫克爾表示，海軍陸戰隊已經證明了它能夠從海軍的遠征快速運輸艦和海軍陸戰隊的艦艇上發射，並且回收這些船隻。

本月，海軍陸戰隊將展示使用這些船隻向岸上的海軍部隊補給他們所需的飛彈的全部過程，以便從陸地射擊水面艦。

赫克爾表示，這些船隻將在加州由陸軍主導的「聯合綜合演習」（Capstone 4）中發揮作用，在這次活動中將進行「多領域基動走廊」（multi-domain mobility corridor）階段的測試，旨在測試補給和後勤任務的設備。

他補充，截至目前為止，測試非常成功，並形容這些船隻的價格非常低廉，如果損遺失了，也不會心痛，為可拋棄的裝備。但是，如果海軍陸戰隊決定大量購買這些船隻，赫克爾表示，那還是得找一家更大的承包商來量產。