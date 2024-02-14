南鯤鯓代天府抽出國運籤為第34籤「潘必正進士及第」，廟方將此籤解讀為漸入佳境的中上籤。籤詩的故事來自「李世民遊地府」，十殿閻王告訴李世民，地府中有3條冤魂向他索命。退役少將栗正傑表示，南鯤鯓國運籤講的是唐太宗夢遊地府，這很凶，怨氣很重，跟現在都蠻結合的；賴清德當選總統的得票率只有40 %，算是少數總統，是不是民間有很大的怨氣呢？

栗正傑14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這次國運籤，都不是好的籤，當政者一定要小心謹慎。每首籤詩背後都有一個故事，像旗山天后宮國運籤「一重江水一重山」，指的是「孟姜女哭倒萬里長城」的故事，整個路途很坎坷，最後目的也沒達到，賴清德要注意籤詩後面的故事。

栗正傑接著指出，籤詩可以有很多方方面面去解讀，以執政者來講，要用小心謹慎的態度來解這些籤詩，因為關係到全國人民的生活，不能都聽好的，卻聽不了善意的建議或是好意的提醒。

栗正傑甚至表示，尤其是南鯤鯓代天府抽出的國運籤最凶，講的是唐太宗夢遊地府，其實這很凶，怨氣很重。跟現在都蠻結合的；賴清德當選總統的得票率只有40 %，算是少數總統，是不是民間有很大的怨氣呢？

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