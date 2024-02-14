新北市汐止區南陽街上的連棟式公寓，今天（14日）晚間7時許，其中一間公寓頂樓加蓋的部分起火燃燒，女屋主逃出屋外報警，消防隊獲報到達時，女屋主表示兒子還在屋內，消防隊立即佈水線進行搶救，並同步進行人員搜索。

消防隊人在滅火過程中，不斷跟女屋主確認，請女屋主連繫兒子，所幸在撥打多通電話後，終於聯繫上兒子，慶幸兒子不在家，而現場火勢控制延燒中，燃燒面積初估約15平方公尺，詳細起火原因還有待確認。